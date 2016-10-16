Сьогодні у Коломиї відбудеться ІІІ фестиваль духовної пісні

У неділю, 16 жовтня, о 15.00 в МПК “Народний дім” відбудеться

ІІІ фестиваль духовної пісні “Все упованіє моє на тебе, Мати, возлагаю”.

Про це повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви.

У фестивалі візьмуть участь вокально-хорові колективи міста, району та Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ.

Довідка: Вперше фестиваль духовної пісні відбувся 12 вересня 2013 року. Метою проведення фестивалю є популяризація духовних піснеспівів. Адже духовна пісня – це те, що зворушує кожну християнську душу, це та добра звістка, яка особливо потрібна сьогодні кожному з нас.

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