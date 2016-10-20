Сьогодні на Прикарпатті Марина Порошенко відкриє “IV Мальтійський приятельський бал для людей з інвалідністю”

Сьогодні перша леді відвідає кілька районів Прикарпаття, де презентує гуманітарні акції.

Зокрема, о 14 годині у школі № 17 (вул. Набережна ім. Василя Стефаника, 16А) відбудеться зустріч дружини Президента України із дітьми учасників АТО та заповнення сторінок загальнонаціонального проекту “Книга миру”, інформує Фіртка.

О 17:00 год. Марина Порошенко візьме участь у “IV Мальтійському приятельському балу для людей з інвалідністю“, де спільно з учасниками відкриє захід виконанням полонезу. Подія відбудеться у ресторані “Палац Ярослава” у Тисмениці.

На захід прибуде більше від півсотні пар з Івано-Франківська та області, Львова та Києва. Як і годиться, пані та панни одягнені у святкові сукні, кавалери в костюмах при краватці чи метелику, однак особливістю цього балу є те, що учасники – молоді хлопці і дівчата на інвалідних візках. І танцюватимуть вони по-особливому, по-справжньому, “танцюватимуть душею”, повідомляють на сайті УГКЦ.

Неймовірну музичну атмосферу вечора створить муніципальний естрадно-симфонічний оркестр під керівництвом художнього керівника Валерія Івановича Чикириса. Ведучий вечора – Олександр Куровський.

Програма балу буде надзвичайно насиченою. Розпочнеться все традиційним полонезом, наступний танець – вальс. А далі – усі гості матимуть можливість закружляти під нестримні мелодії оркестру. Танцюватимемо: вальс, мазурку, польку, падеспан та віденський вальс. Також у програмі вечора – різноманітні майстер-класи та танцювальні ігри. Спробуємо відновити давню гру-танець “Котильйон”. Серед запрошених гостей, які подарують для всіх присутніх показові виступи – франківська співачка Оксана Сливка та танцювальний колектив “Надійка”. Також танцювальні номери готують волонтери Мальтійської служби допомоги.

Під час дійства проходитиме конкурс на найкращу зачіску та сукню. А кульмінацією вечора стане оголошення Короля та Королеви балу, без яких, як відомо, не проходить жоден бал.