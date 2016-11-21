Сьогодні християни святкують Собор Архістратига Михайла

В церковному календарі день 21 (8 ст. ст.) листопада зазначено як Собор Архистратига Михайла й інших небесних сил безтілесних.

Церква шанує Михайла як захисника віри християнської й поборника зла і темних сил. Свято Собору, тобто сукупність святих ангелів на чолі з архангелом Михайлом, встановлено на початку ІV століття, пише Дзеркало Коломиї.

Культ ангелів (з грецької “вісник”) в християнстві відіграє важливу роль. Вони є посередниками між Богом і людьми. До ангелів з повагою і острахом ставляться у найбільш поширених релігіях, таких як іудаїзм та іслам.

Священне Писання, розповідаючи про появу ангелів різним людям, називає власними іменами лише декількох з них, очевидно, лише тих, які виконують особливу місію перед Богом. В канонічних писаннях це Михаїл та Гавриїл, а в неканонічних – Рафаїл, Уриїл, Салафіїл, Іегудіїл і Варахіїл.

Архангел Михаїл в Писанні називається “князем”, “вождем воїнства Господнього”. Він – борець проти диявола і різного беззаконня серед людей. Звідти й церковна назва архистратиг, тобто старший воїн, вождь. В книзі “Одкровення” саме він є головним воїном у війні проти сатани – змія. Саме архангел Михаїл постійно бореться із сатаною і, за переконанням християн, він разом із Ісусом Христом проведе і вирішальну битву.

На іконах архистратига Михаїла зображено з вогняним мечем, що вбиває змія.

Свято Михайла дуже шановане народом і християнською церквою. В народній уяві Михайло – лицар, що бореться із усією нечистю. Це архангел, який стоїть в обороні людини перед злою силою.

Архистратига Михаїла вважають своїм покровителем мисливці.

Народні прикмети кажуть: