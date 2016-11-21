Сьогодні християни святкують Собор Архістратига Михайла

В церковному календарі день 21 (8 ст. ст.) листопада зазначено як Собор Архистратига Михайла й інших небесних сил безтілесних.
Церква шанує Михайла як захисника віри християнської й поборника зла і темних сил. Свято Собору, тобто сукупність святих ангелів на чолі з архангелом Михайлом, встановлено на початку ІV століття, пише Дзеркало Коломиї.
Культ ангелів (з грецької “вісник”) в християнстві відіграє важливу роль. Вони є посередниками між Богом і людьми. До ангелів з повагою і острахом ставляться у найбільш поширених релігіях, таких як іудаїзм та іслам.
Священне Писання, розповідаючи про появу ангелів різним людям, називає власними іменами лише декількох з них, очевидно, лише тих, які виконують особливу місію перед Богом. В канонічних писаннях це Михаїл та Гавриїл, а в неканонічних – Рафаїл, Уриїл, Салафіїл, Іегудіїл і Варахіїл.
Архангел Михаїл в Писанні називається “князем”, “вождем воїнства Господнього”. Він – борець проти диявола і різного беззаконня серед людей. Звідти й церковна назва архистратиг, тобто старший воїн, вождь. В книзі “Одкровення” саме він є головним воїном у війні проти сатани – змія. Саме архангел Михаїл постійно бореться із сатаною і, за переконанням християн, він разом із Ісусом Христом проведе і вирішальну битву.
На іконах архистратига Михаїла зображено з вогняним мечем, що вбиває змія.
Свято Михайла дуже шановане народом і християнською церквою. В народній уяві Михайло – лицар, що бореться із усією нечистю. Це архангел, який стоїть в обороні людини перед злою силою.
Архистратига Михаїла вважають своїм покровителем мисливці.
Народні прикмети кажуть:
- З Михайла зима не стоїть, а танцює, віхолами та морозами лютує.
- До Михайла зима спала, по Михайлу ріки у льоди скувала.
- Якщо випав сніг, то кажуть: “Приїхав Михайло на білім коні”
- Коли на Михайлів день є іній, великі сніги упадуть, а якщо вранці туман, відлиги на землю прийдуть.
- Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло і до півгрудня.
- Якщо Михайло дощем не услужить, добру і суху весну ворожить.
- Якщо ніч ясна на Михайла, то буде довго тривати сувора і сніжна зима.