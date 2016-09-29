Сьогодні День пам’яті жертв Бабиного Яру

29 вересня минає 75 років від трагічної дати початку розстрілів євреїв в урочищі Бабин Яр – злочину, що став символом Голокосту на теренах України.

У різних публікаціях подані різні цифри загальної кількості знищених у Бабиному Яру – від 70 до 200 тисяч осіб, пише Дзеркало Коломиї.

Під час німецької окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами за етнічною ознакою — євреїв та циган, мирного населення і радянських військовополонених, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації Українських Націоналістів (переважно членів ОУН-м), заручників, психічнохворих, “саботажників” і порушників комендантської години та тих, хто чимось не догодив владі “вищої раси”, яка будувала свій “арійський мир”.