Снятинська РДА шукає заступника начальника управління освіти

Снятинська районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби, на постійній основі, заступника начальника управління освіти, начальника відділу загальної середньої освіти управління освіти райдержадміністрації.

Умови оплати праці – посадовий оклад – 3963 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Вимоги до кандидата – освіта вища, не нижче ступеня магістра, спрямування: педагогічна освіта; досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності – не менше одного року; вільне володіння державною мовою,

Перелік документів:

а) копію паспорта громадянина України;

б) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

в) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Законуабо копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

г) копію (копії) документа (документів) про освіту;

д) заповнену особову картку встановленого зразка (форма № П – 2ДС);

ж) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

з) копія військового квитка або тимчасового посвідчення (замість військового квитка), посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Останній день подачі документів 03 листопада 2016 року.

Конкурс відбудеться 9 листопада 2016 року, початок о 10.00 год., за адресою 78300, Івано – Франківська область, м. Снятин, пл. Незалежності,1, каб. 210.

Додаткову інформацію можна отримати: відділ управління персоналом апарату районної держаної адміністрації, Попович Людмила Борисівна, тел. (03476) 2-23-19, електронна пошта kadry_snt@i.ua