Смертельна ДТП на Франківщині забрала життя двох пішоходів

Трагедія сталася у м. Болехові.

Вчора, 23 жовтня, приблизно опівдні, 34-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем “Фольксваген-Кадді”, на вул. С. Стрільців у м. Болехові вчинив наїзд на двох пішоходів, 1982 р. н., та 1976 р. н., які перетинали проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.



Внаслідок ДТП 34-річний пішохід від отриманих травм помер на місці події, 40-річний помер у Болехівській ЦМЛ.

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