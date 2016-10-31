Слюзар вніс зміни в свою е-декларацію: замість 1 гектара землі – 10 сотих

Як уже повідомлялося, на сайті Національного Агентства з питань запобігання корупції з’явилася декларація міського голови Коломиї Ігоря Слюзара, згідно з якою мер володіє земельною ділянкою 10000 кв. м. Також у його власності є житловий будинок площею 424,8 кв. м та 29% офісу загальною площею 86,9 кв. м.

Коломийський міський голова вніс зміни в свою е-декларацію. Про це він повідомив у соцмережі, пише Дзеркало Коломиї.

“Шановна ФБ громада! На сайті е-декларацій є уточнена декларація. Землі не 1 гектар, а 10 сотих. Машини я продав років 15 назад по дорученню, але вони і зараз рахуються за мною”.