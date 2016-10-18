Слюзар відповів Мосійчукові і пообіцяв зустрітися з ним в суді

Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради народний депутат Ігор Мосійчук назвав міського голову Коломиї Ігоря Слюзара “аферистом” і підняв питання довгобудів у місті.

Також він повідомив, що проти мера відкрито 13 кримінальних провадження. У своєму виступі нардеп просить колег підтримати питання щодо виїзного засідання Антикорупційного комітету у Коломиї та щодо створення тимчасової слідчої комісії по довгобудах у місті.

Ігор Слюзар прокоментував “Дзеркалу Коломиї” звинувачення від нардепа Ігоря Мосійчука.

“Прикро це казати, але народний депутат Ігор Мосійчук виставив себе брехуном. Не знаю, свідомо чи несвідомо не хоче він сприймати об’єктивну інформацію щодо моєї діяльності на посаді міського голови Коломиї, зате переконуюся, що чуткам і вигадкам він довіряє більше.

Авторитетно заявляю, що проти мене як міського голови не порушено не те що 13, але жодного кримінального провадження. Жодного, повторюю. У всякому разі я про ці кримінальні провадження нічого не знаю. І народному депутатові навряд чи складно було б, якби він прагнув підійти до справи виважено, перевірити інформацію, перш ніж надавати їй публічного розголосу.

Інша річ, що проти Коломийської міської ради є судові позови від Радикальної партії. Що можу про них сказати? Чи не кожну нашу добру справу ця партія намагається очорнити. Що ж, це внутрішньополітична боротьба, дивного тут нічого немає. Однак народний депутат — особа офіційна, кожне його слово мало б бути підкріплене фактами.

Тепер з приводу звинувачень у тому, що я начебто не захотів зустрітися після віча з народними депутатами Ігорем Мосійчуком і Юрієм Тимошенком. Саме того дня, 13 жовтня, в Коломиї перебувала керівник Держказначейської служби Тетяна Слюз, з якою я мав необхідність зустрітися. Народні депутати, наскільки мені відомо, перебували в Коломиї до вечора, тож цілком могли зв’язатися зі мною трохи пізніше.

Але сталося те, що сталося, мене несправедливо звинуватили в гріхах, яких я за собою не чую. Тому не бачу іншого виходу, ніж таки зустрітися з народним депутатом. Але вже в суді”, – наголосив Ігор Слюзар.