Служба автодоріг Прикарпаття закликає водіїв бути готовими до складних погодних умов

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області повідомляє, що, згідно з даними гідрометеорологічного центру, 2-3 грудня очікується переміщення циклону з північного заходу, який супроводжуватиметься складними погодними умовами – сильний мокрий сніг, ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, у високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Задля безпеки водіям варто подбати, щоб транспортний засіб перебував у технічно справному стані, подбайте також заздалегідь, щоб колеса вашого автомобіля були “одягнуті” у зимові шини, при можливості мати з собою лопату для снігу, протислизькі ланцюги для коліс, буксирувальний трос тощо, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу САД.

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“Закликаємо водіїв бути уважними та обережними за кермом. Дотримуйтесь неухильно правил дорожнього руху, не перевищуйте допустиму швидкість і не виконуйте ризикованих маневрів.

Варто відмовитися від поїздок пасажирів з дітьми та екскурсійні автобуси. Якщо вже є нагальна потреба, радимо скористайтися поїздом. Краще попередити виникнення надзвичайних ситуацій. На сайті Укравтодору можна знайти перелік пунктів обігріву і контакти наших диспечерів, яким можна повідомити, що ви застрягли.

Життя – це найдорожче, що є у людини!” – йдеться у повідомленні.