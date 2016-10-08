Слухачі розкритикували новий кліп Дзідзьо

Гурт “Дзідзьо” представив кліп на пісню “108” . У новому кліпі учасники гурту перетворилися на овочів та влаштовують грандіозне vegatable party.

Але слухачам не до вподоби нове творіння гурту, пишуть Вікна.

Зокрема користувачі пишуть, що від коли з гурту пішов Лесик у колективу пропала вся оригінальність та простота, яка так приваблювала слухачів.

”Ехх, шкода. Лесика немає, пропала вся оригінальність Dzidzio. Де сатира і сабжі на українське село і його культуру? Де той старий сільский дідо? Повелись на гламур і гроші.”, Раніше про наше було, про сільське. думала, ‘птахоподібна’ буде просто виключенням. На жаль те відео стало точкою неповернення до колишнього Дзідзьо”, — пише Юрій Сірий.

”Раніше про наше було, про сільське. Думала, ‘Птахоподібна’ буде просто виключенням. На жаль те відео стало точкою неповернення до колишнього Дзідзьо. Хлопці — це БРЄЄЄД!!!! Навіть до кінця додивитись не захотілося” — коментує користувач Mary Made.

”Лесик забрав із собою дух гурту. Тепер проект Дзідзьо став ватним. Картинка кліпу, як у тупих американських ватних шоу. Гуд бай еврі баді. На Ваших концертах пане Михайле Хома тішилися, стрибали.Тепер побачимося на весіллях очевидно!!!”,— пише Вероніка Сивик.

”Птахоподібна, Марсік, а тепер овочі, Дзідзьо, ти про що співаєш? Ого ти вже не той що був напочатку, я вже боюся уявляти що буде далі!”— додає Крістіна Семчук.

Дехто навіть прогнозує, що такими темпами про гурт швидко забудуть.