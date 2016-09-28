Скрипничук назвав 6 причин свого рішення про звільнення: “Ця облрада найгірша”

Керуючий справами Івано-Франківської обласної ради “свободівець” Василь Скрипничук збирається піти з посади. КУРСу він назвав шість причин свого звільнення.

Після звільнення Василь Скрипничук збирається очолити одну із кафедр Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

“Сьогодні відбудеться засідання вченої ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Якщо вчена рада проголосує, що вони мене хочуть бачити знову серед своїх працівників, то може бути так, що з понеділка я вже буду працювати завідувачем однієї з кафедр цього університету”, – розповів Скрипничук.

Посадовець назвав шість причин свого рішення про звільнення.

“Найперше – це те, що нинішня влада не відповідає тому, що я хотів би бачити. Комплекс цих владних відносин вийшов за рамки, в яких я колись працював і в яких я би хотів працювати далі. Воно починає втомлювати. Тому я при владі бачити себе не хочу.

Друга причина: вчасно треба вміти прийти і вчасно треба вміти піти. Щоб не виносили. Бо ситуація така в державі, що можуть цю владу і винести взагалі. Я не хотів би бути тим, хто, як кажуть, попадає під роздачу. Вважаю, що я не заслужив такого відношення.

Третє – в людей різко змінилося відношення до владних органів. В мене є сумніви щодо таких відносин і їх перспектив. Проголошується одне – не робиться нічого. Війну обіцяли закінчити за два тижні, вже, слава Богу, третій рік воюємо. Обіцяли, що ми майже в Європі – ще навіть близько не підійшли. Я знову-таки не хочу відповідати за фінансову кабалу, в яку ми зайшли. Бо є і невиплати зарплат, і трильйонні борги української держави, Господь його знає, перед ким і чим.

Четверте. Є складні відносини з різними людьми, які при місцевій владі. Вони ніколи не були простими. Але зараз, працюючи на посаді керуючого справами обласної ради, я зіткнувся з цією обласною радою і не вважаю її найкращою за всі шість чи сім демократичних скликань. Вона є одна з найгірших, якщо не найгіршою. І я не хочу бути причетний до цієї компанії. Там є різні люди, є хороші люди, а є просто піарщикиі і ті, які хочуть щось використати для себе чи для когось іншого.

П’яте. Мені 58 років. У політиці – це вже такий вік, що треба думати, можливо, якщо і не про вічність, а про щось таке, щоби не гризтися з людьми, які мають свої інтереси та інше бачення на розвиток області та держави, аніж маю я.

Шосте. Я вже працював колись завідуючим кафедри в Університеті нафти й газу, знаю той колектив. Тому думаю, що ми спільно налагодимо роботу. Випуск посібників, підручників, випуск навчально-методичної літератури, публікації наукових статей – мені це зараз ближче, аніж працювати тут. Можливо, я втомився, можливо, тут складаються якісь не ті умови для мене особисто. Я не згідний з цими методами, які робить адміністрація по децентралізації. Вони це називають реформою, але це категоричне невігластво на рівні Президента, на рівні Прем’єр-міністра, я вже не говорю про наш третій поверх (керівництво облдержадміністрації – КУРС). А наші на п’ятому поверсі в облраді роблять вигляд, що так має бути”.

Василь Скрипничук не вперше заявляє про відставку: у червні цього року після скандалу на “ПортоФранкоГогольФест” він пішов у відпустку з подальшим звільненням, але не звільнився.