Скільки насправді заробляють водії “маршруток”? ВІДЕО

Холодні та прокурені автобуси, російський шансон та хамство водіїв, – у таких умовах здійснюються перевезення на Івано-Франківщині.

Поки пасажири терплять незручності, перевізники набивають кишені, отримуючи прибуток заледве не у чотири рази більший, аніж офіційно каси автостанцій.

Скільки заробляють перевізники, економлячи на комфорті пасажирів? На чиї кишені працюють “зайці” без квитків? Та чому контролюючим органам у цій ситуації вигідно мовчати?

Детальніше дивіться у сюжеті Народного контролю.