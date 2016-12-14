“Скіфське золото” повернули Україні

Окружний суд Амстердама прийняв рішення повернути артефакти виставки “Крим: золото та секрети Чорного моря”, які зараз знаходяться у Нідерландах, Україні.
Про це повідомила прес-секретар суду журналістам у середу, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Укрінформ.
”Суд прийняв рішення що кримські артефакти мають бути повернуті державі Україна, оскільки вони є частиною культурного надбання держави Україна”, — сказала вона.
За її словами, суд прийняв рішення на підставі угоди ЮНЕСКО за якою якщо артефакти були законно вивезені з країни, однак зараз залишаються без легального експортного дозволу у Нідерландах, вони мають бути передані державі, з якої вони були вивезені, тобто Україні.
Вона також повідомила, що Україна має сплатити вартість зберігання артефактів Музеєм Аларда Пірсона.
Речник суду також повідомила, що артефакти залишаться у Нідерландах протягом періоду, відведеного на апеляцію, який складає три місяці.