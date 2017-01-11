Син Януковича інвестує у будівництво в Чорногорії разом з моделлю Playboy

Західнобалканські таблоїди повідомляють, що Олександр Янукович вирішив вкласти 13 млн євро у нерухомість в Чорногорії, а спонукала його до цього 31-річна сербська модель і зірка Playboy Сорая Вучеліч.

Про це пише сербський Informer, інформацію републікували також інші таблоїди регіону.

За даними видання, старший син президента-втікача Віктора Януковича має намір будувати в Чорногорії квартири та бізнес-об’єкти, а Вучеліч буде посередником у продажу.

Видання, яке називає Януковича-молодшого “успішним бізнесменом”, “сином экс-прем’єра” і не згадує про санкції, накладені на нього у Чорногорії та в багатьох інших державах, повідомляє, що той познайомився з Вучеліч в минулому році на чорногорському узбережжі.

Олександр Янукович і Сорая Вучеліч

“Олександр влітку минулого року був у Чорногорії, де і зустрів Сораю через спільних друзів. Почали спілкуватися і у неформальній розмові прийшли до спільної справи. Олександр розповів, що є дозвіл на будівництво, і, що планує інвестувати в Чорногорії. Сорая йому сказала, що й вона вже деякий час маєподібні плани”, – сказав співрозмовник видання.

Сама Вучеліч відмовилася розкривати подробиці угоди з Януковичем-молодшим: “Я вам цю інформацію не можу ні підтвердити, ні спростувати”.

“Європейська правда” намагається перевірити інформацію, надану таблоїдом. На момент публікації даної новини її незалежних підтверджень не надходило. Газета Informer, яка опублікувала цю новину, виходить щодня у Белграді. Донедавна виходила друком також чорногорська версія видання, але наприкінці 2016 року припинила роботу у цій країні.

Як відомо, Олександр Янукович входить до переліку осіб, проти яких ЄС застосовує персональні санкції від березня 2014 року. Згодом до цих санкцій долучилася і Чорногорія. Санкції не забороняють в’їзд Януковича до країни, але всі його активи підлягають конфіскації.