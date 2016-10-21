Сім’ї інвалідів війни та загиблих військових отримають грошову компенсацію для придбання житла

19 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанову “Про забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І–ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов”.

Зазначеним рішенням уряду надано право сім’ям інвалідів війни та загиблих військовослужбовців АТО отримувати грошову компенсацію за належне їм житло відповідно до Житлового кодексу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

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Таким чином сім’ї загиблих учасників АТО та інваліди з числа учасників АТО зможуть самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купуватимуть його за рахунок коштів грошової компенсації, наданої урядом.

У Мінсоцполітики наголошують, що реалізація постанови не потребує додаткових витрат з Держбюджету. Водночас прийняте рішення надасть змогу ефективно використовувати бюджетні кошти та забезпечить можливість уникнути незадоволення житлом, придбаним органами державної влади.