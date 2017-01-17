Сім’я загиблого атовця з Коломийщини отримає 100 тис. грн

Сім’ї бійця АТО з Івано-Франківська Віталія Сенюка, що загинув на Донбасі 14 січня, виділять 100 тисяч гривень.

Відповідне розпорядження фінуправлінню доручив підготувати міський голова Руслан Марцінків, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Мер додав, що тіло атовця привезуть до Франківська 18 січня.

Нагадаємо, 45-річний капітан 24-ої бригади Збройних Сил України та начальник розвідки одного з батальйонів Віталій Сенюк загинув 14 січня в Луганській області.

Загиблий з сім’єю проживав у Івано-Франківську, а родом був з Коломийщини.

У сім’ї загиблого росте троє неповнолітніх дітей.