Сім’я Лобураків розписала на Буковелі сім каменів у стилі косівської кераміки. ФОТО

У туристичному комплексі “Буковель” постали сім кам’яних композицій, розписаних у традиціях косівської мальованої кераміки. Ми звикли до розпису на глині, а цей дещо сміливий крок, розпис на камені, здійснила мистецька родина Лобураків з Коломиї.

“Здійснюючи розпис, ми зберегли стильову своєрідність гуцульського мистецтва, яке, до речі, є настільки самобутнім, що здається цілком відмінним від народного мистецтва інших областей України, — розповідає Олег Лобурак. —Зберегли кольори: жовтий, зелений, коричневий. Намагалися, щоб створені образи зберегли риси характеру, властиві нашій етнографічній групі, гуцулам: дотепність, доброту та дружній шарж. Чому обрали за основу саме природний камінь? Бо хребет Українських Карпат – Горгани – сформований з каменю, який є гармонійною та невід’ємною частиною життя гуцулів. Ми прагнули розширити рамки гуцульської кахлі, органічно вписавши традицію її розпису в карпатський ландшафт”.





Нагадаємо, що у парку Трильовського відкрили “дитячий талісман” Коломиї — скульптуру Котику-Ґудзику, яку створив Олег Лобурак, щоб і дітям залишилось щось на пам’ять про 775-річчя Коломиї.