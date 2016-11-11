Сім застарілих боєприпасів знешкодили піротехніки на Прикарпатті

Щороку на Івано-Франківщині знаходять сотні вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Так, 10 листопада групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області знешкоджено 5 артилерійських снарядів, 1 мінометну міну та 1 підривник часів ІІ Світової війни – всього 7 вибухонебезпечних предметів. Усі боєприпаси виявлені в лісовому масиві хутору Кагава Палагицької сільської ради Тлумацького району, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Від початку року на Івано-Франківщині піротехніки Управління ДСНС в області знешкодили 534 застарілі боєприпаси.

Рятувальники застерігають – якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна торкатись – це дуже небезпечно. При виявленні ВНП забороняється перекладати чи перекочувати їх з одного місця на інше, нагрівати і ударяти, намагатися розряджати і розбирати, використовувати заряди для розведення вогню і освітлення.

Необхідно одразу ж зателефонувати за номером “101”.

Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці ДСНС. Ні в якому разі не намагайтеся знешкодити власноруч, адже це може призвести до трагічних наслідків. Бережіть своє життя!