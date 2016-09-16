Сім тисяч гривень штрафу заплатить прикарпатець за незаконний видобуток гравію

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Василь Марчук, в дохід держави конфісковано знаряддя правопорушення- автомобіль та екскаватор, а винуватець сплатить майже 7 тис грн штрафу, інформують Вікна з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Установлено, що в червні 2016 року місцевий житель, не маючи жодних дозвільних документів, за допомогою екскаватора та вантажного автомобіля марки «ЗІЛ-131» вчинив видобування піщано-гравійної суміші з берега річки Прут на території смт. Ланчин.

За результатами судового розгляду його визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) КК України та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 6800 грн. Автомобіль та екскаватор, за допомогою яких здійснювався видобуток, конфісковано в дохід держави.