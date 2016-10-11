На Прикарпатті прогнозують мокрий сніг та сильні дощі

На Прикарпатті оголосили штормове попередження.



Протягом завтрашньої доби, 12 жовтня, в Івано-Франківській області очікується дуже сильний дощ, в горах – з мокрим снігом, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

У 2-ій половині дня 11 жовтня та протягом доби 12 жовтня посилення південно-східного вітру до 15-20 м/с.

Також 12–13 жовтня на ріках області очікуються підйоми рівнів води: в басейні річки Дністер на 0,5–1,5 м; в басейні річки Прут на 0,3–1,0 м над поточними. При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.