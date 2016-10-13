Швидкісний потяг “Львів – Чернівці” курсуватиме лише двічі на тиждень

З 14 жовтня Львівська залізниця скасовує щоденні рейси експрес-поїзда сполученням “Чернівці – Львів – Чернівці”.

Цю інформацію сьогодні підтвердили кореспонденту molbuk.ua у довідковій залізничного вокзалу “Чернівці”, пише Дзеркало Коломиї.

Зокрема, там повідомили, що, починаючи із п’ятниці потяг курсуватиме лише двічі на тиждень – зі Львова він відправлятиметься по п’ятницях і неділях, а з Чернівців – по суботах і понеділках.

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Попередньо такий графік руху діятиме до введення в дію нового графіка руху поїздів Укрзалізниці, який прогнозують на середину грудня. Причина скорочення — нерентабельність.

Водночас у Львівській залізниці наголошують, що саме цей потяг, незважаючи на високу ціну квитка і відсутність пільг для студентів, є одним з найзатребуваніших серед пасажирів.

“Є дні, коли заповненість потяга складає 100%. У нас наявний і рухомий склад, і бригада з обслуговування поїзда. Тож, скорочення рейсів цього поїзда нам самим не зрозуміла“, — зазначили у службі пасажирських перевезень.

Як відомо, 3 жовтня 2015 року тодішній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у Чернівцях урочисто запустив регулярний рейс швидкісного потяга “Чернівці – Львів”.