Швидкісний потяг “Чернівці – Львів” курсуватиме за звичним графіком

Напередодні у мережі з’явилася інформація про скасування щоденних рейсів швидкісного потяга “Чернівці – Львів”.

Начальниця Коломийського вокзалу Ольга Костюк спростувала таку інформацію, пише Дзеркало Коломиї.

“Вчора була телеграма про зміну графіка на дводенні курсування, а сьогодні телеграму відмінено! Потяг їде звичним графіком“, – зазначила Ольга Костюк.



Як стало відомо, плани керівництва “Львівської залізниці” скасувати щоденні рейси швидкісного потяга “Чернівці – Львів” обурили Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Про це у коментарі журналісту molbuk.ua повідомив народний депутат Максим Бурбак.

Він, зокрема, повідомив, що у середу мав розмову з В. Омеляном і сказав йому про те, що чернівчани обурились через зміни руху рейсів експрес-поїзда, завдяки якому можна за 3,5 години дістатися до Львова.

“Я зв’язався напряму з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. Він сказав: “Не дай Боже хтось закриє цей рейс, то я буду дуже сваритися з ними“, – сказав Бурбак.

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Водночас нардеп висловив сподівання, що проблема з потягом буде вирішена позитивно.

“Бо цей рейс завжди заповнений вщент. Я написав відкрите звернення на ім’я пана Омеляна. Він сказав, що не дай Бог хтось це зробить. Ми купили спеціально цей потяг для рейсу “Чернівці – Львів”, а вони нам його скорочують“, – додав Бурбак.

Водночас народний депутат повідомив, що додатково звернувся до міністра інфраструктури з депутатським зверненням, у якому він просить урядовця розглянути можливість залишити без змін графік курсування потяга сполученням “Чернівці – Львів – Чернівці”.