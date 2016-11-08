Шоумен і волонтер Сергій Притула передав Центру розмінування два сучасні комплекти водолазного...

Шоумен і волонтер Сергій Притула передав Центру розмінування два сучасні комплекти водолазного спорядження

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Сергій Притула, як і обіцяв улітку, вдруге відвідав Центр розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, що в Кам’янці-Подільському.

Знайшовши шпарину у щільному графіку зйомок на телебаченні, гастролей його “Вар’ятів” та забезпечення найнеобхіднішім майном підрозділів і частин Збройних Сил по всій Україні, Сергій передав для потреб загону водолазної підготовки Центру розмінування два сучасні комплекти водолазного спорядження іноземного виробництва, пише “Народна армія“.

Don Yapon

14956031_1315841448435072_7360884999188903344_nВартість переданого майна перевищує 5 тисяч американських доларів. Отже, водолазний підрозділ Центру розмінування за останні п’ять місяців отримав від команди Сергія Притули вже чотири новісінькі комплекти водолазного оснащення.

Як і годиться приймаючій стороні, заступник начальника Центру розмінування підполковник Олег Гаврилюк провів ознайомчу екскурсію навчальними класами водолазного комплексу та показав відомому гостю новостворену навчальну матеріально-технічну базу.

Крім цього, запропонував Сергію самому спробувати зануритися під воду. Хочеться зазначити, що Сергія не злякала ця пропозиція, й він, на велике здивування всіх присутніх, почав роздягатися.

Занурившись у водолазному споряджені УВС-50 (його вага – 80 кг) на глибину понад 5 метрів, Сергій продемонстрував, що є не тільки зіркою телебачення, а й насправді мужнім чоловіком.

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