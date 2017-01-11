Школярі з Донеччини святкували Різдво на Прикарпатті. ФОТО

Майже двадцятеро учнів з Костянтинівки Донецької області у супроводі дорослих приїхали на Івано-Франківщину на Різдвяні свята.

Упродовж п’яти днів, з 5 по 9 січня, школярі мешкали у прикарпатських родинах в Коломиї, Косові та Верховині, пише Фіртка.

Діти знайомилися з місцевими традиціями та звичаями, відвідали різноманітні культурні, мистецькі та розважальні заходи.

“Ми познайомилися з цікавими людьми, відвідали багато красивих місць. Нас вразила відкритість місцевих людей і ваші різдвяні традиції. Ми також святкуємо Різдво, але більше відзначаємо Новий рік. Хотілося б, щоб в нас різдвяні свята були такі ж, як на Прикарпатті “, – діляться враженнями школярі з Костянтинівки.

З різдвяною колядою юні гості зі Сходу завітали до очільника обласної ради Олександра Сича.

“Сподіваюся, що вам тут сподобалося і ви поділитися своїми враженнями з батьками, друзями, знайомими, а найголовніше, щоб ви передали те, що всі ми – українці, чи то на Заході, чи на Сході. Ми всі – одна велика родина, ми повинні любити один одного. Бажаю, щоб по всій Україні панував мир, добро і злагода, особливо на тій землі де ви проживаєте“, – відзначив Олександр Сич.

На згадку про відвідини Прикарпаття Олександр Сич вручив учням символічні подарунки.