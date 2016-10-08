Школярі Прикарпаття зможуть позмагатися за можливість безкоштовного навчання у США

15 жовтня о 9:00 учні Івано-Франківська та області зможуть випробувати свої сили і позмагатися за можливість безкоштовного навчання у США за “Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX)”. Тестування відбудеться за адресою в Івано-Франківську: вул. Будівельників, 24, ЗОШ №22.

FLEX – це програма культурного обміну для старшокласників, в рамках якої учні 8, 9 та 10 класів мають можливість безкоштовно поїхати до США, навчатися у загальноосвітній школі протягом року, проживаючи у приймаючій родині. Програма повністю фінансується урядом США та адмініструється організацією “Американські Ради з міжнародної освіти”, пише “Дзеркало Коломиї“.

За 24 роки роботи в Україні випускниками FLEX стали більше 6 тисяч школярів, серед яких понад 250 – учні з обмеженими фізичними можливостями.

До конкурсу цього року допускаються всі учні 8-10 класів, які народилися в період з 01 січня 2000 по 15 липня 2002 року та володіють англійською мовою.

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З собою необхідно мати свідоцтво про народження, фотокартку 3х4 та згоду на обробку персональних даних (документ є обов’язковим, його можна знайти на нашому сайті: www.americancouncils.org.ua).

До участі в конкурсі також запрошуються діти з обмеженими фізичними можливостями, які народилися в період з 15.02.1999 по 15.07.2002 та навчаються в 8-11 класах. Дітям з обмеженими фізичними можливостями необхідно попередити про свою участь київське представництво “American Councils” для створення належних умов тестування.

Детальнішу інформацію щодо цієї програми, дата місця проведення тестування можна дізнатися за телефонами: (044) 289-39-52/53/77/78; e-mail: flex@americancouncils.org.ua або на сайті www.americancouncils.org.ua.