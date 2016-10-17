Школяреві з Прикарпаття, який поранив вчительку ножем, призначили психіатричну експертизу

У поліції розповіли офіційну версію нападу школяра на вчительку у Долині , який стався минулої п’ятниці. Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія трапилася у місті Долина 14 жовтня біля опівдня. До поліції із повідомленням звернулася сусідка потерпілої. Вона повідомила, що у дворі їхнього будинку бігає підліток з ножем, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Виїхавши на місце події, працівники слідчо-оперативної групи встановили, що неповнолітній, 2002 року народження, житель одного із сіл, що неподалік Долини, за попередньою домовленістю прийшов на додаткові заняття з української мови до вчительки, яка мешкає у райцентрі. Перебуваючи у приміщенні квартири, хлопець несподівано взяв до рук кухонний ніж та наніс ним удари вчительці по обличчі та в ділянку спини зліва. В результаті потерпілу автомобілем швидкої медичної допомоги доставлено до районної лікарні, де їй діагностували множинні різані і забійно-різані рани обличчя, шиї, плеча та задньо-бокової поверхні лівої половини грудної клітки, травматичний шок 1-2 степенів, носову кровотечу.

Згідно з переднім діагнозом, під час проведення першочергових слідчих дій, правоохоронці кваліфікували цей злочин як умисне нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень Кримінального кодексу України, однак, у ході провадження, перекваліфікували на ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться слідство. У справі призначено ряд експертиз у тому числі і психіатричну.

На цей час потерпілу1979 року народження перевели на лікування до обласної клінічної лікарні. Наразі підозрюваний у вказаному злочині підліток перебуває вдома під наглядом і опікою батьків.