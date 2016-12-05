Школяр виростив 1500 ялинок до свят, щоб заробити на навчання в університеті

Британський школяр Раян Брук виростив 1500 ялинок, щоб продати та назбирати кошти на оплату навчання в університеті.

Щороку Раян із батьками довго блукав серед виставлених на продаж новорічних дерев, намагаючись обрати ідеальне. Щоб припинити ці марні пошуки, батько Енді Брук 7 років тому подарував синові перший саджанець ялини, пише УП з посиланням на The Telegraph.

Зараз 16-річний юнак уже виростив 1500 дерев і продає їх по £20.

Щоб його плани здійснилися, хлопець протягом цілого року присвячував усі свої вихідні догляданню за ялинками у спеціальний садибі в Сомереті.

Родина хлопця також дуже йому допомагає. Батько, наприклад, зрізав ялинки на продаж, тому що сам школяр міг не впоратися із товщиною їхнього стовбура.

Мама і сестра Чанні напередодні продажу роздавали рекламні флаєри, щоб привернути увагу клієнтів до бізнесу Раяна.

“Усе почалося, коли мені було 9. Я пам’ятаю, як сильно втомлювали пошуки ялинки перед святами. Це займало години, – розповів юнак.

Якось тато подарував один саджанець, я сказав, що ми можемо лишити його чи продати. Наступного року він приніс 10 ялинок. Тоді я зрозумів, що мушу перетворити це на щось особливе”.

Школяр розповів, що за деревами доглядати важко.

“Мене дуже підтримує моя родина. Загалом, у планах – продати якомога більше дерев. Прибуток піде на оплату мого навчання. Щоб досягти якогось результату, завжди потрібно докласти зусиль, але в кінці стає зрозуміло – воно того варте”, – додав Раян.