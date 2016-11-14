Школи і садочки у Коломиї відновлюють роботу з вівторка, а в районі — лише три села з вівторка, решта запрацюють з середи

Школи і садочки у Коломиї відновлюють роботу з вівторка, а в районі...

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї”, у школах і дитсадках Коломиї було призупинено навчально-виховний процес лише на 14 листопада.

З вівторка, 15 листопада, навчально-виховні заклади міста працюватимуть у звичному режимі.

“Із завтрашнього дня (з 15 листопада, – Авт.) школи і дитсадки Коломиї відновлюють свою роботу. Працюватимуть у звичному режимі, – коментує заступник міського голови з гуманітарних питань Володимир Бойцан. – Міський голова видав розпорядження, щоб комунальники розчистили від снігу під’їзди до навчальних закладів. На території шкіл та дитсадків розгорнути сніг мають самі працівники закладів”.

“Навчально-виховані заклади Коломиї забезпечені усім необхідним для належного функціонування”, – додав він.

А от у Коломийському районі більшість шкіл відновлять навчальний процес з середи, 16 листопада. Про це “Дзеркалу Коломиї” повідомив голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков.

З вівторка запрацюють школи лише у трьох населених пунктах району – це Ліски, Іванівці та Струпків.

У всіх інших населених пунктах Коломийського району навчальний процес відновлять з середи, 16 листопада.

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