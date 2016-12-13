Що робити, якщо захворіли на грип — поради МОЗ

Багато пити і відпочивати, провітрювати та робити вологе прибирання радить МОЗ тим, хто захворів на грип.

“Захворів – сиди вдома, а щоб швидше одужати, дотримуйся рекомендацій”, – радить відомство.

Експерти створили інфографіку, вказавши універсальні способи боротьби з грипом. У ній подані рекомендації пацієнтам не з групи ризику зі встановленим діагнозом “грип”, без ускладнень, передає “Дзеркало Коломиї“.

Попередньо йшлося про те, що учні молодших класів більше ризикують захворіти на новий штам грипу, оскільки старші діти могли мати контакт із цим підтипом вірусу 2 роки тому.

“Гонконгський грип за антигенними властивостями на 50% відрізняється від того вірусу, який ми вже мали 2 роки тому. Якщо тоді ви перехворіли цим підтипом вірусу, то цього року ви ймовірно не захворієте”, – зауважила епідеміолог Алла Мироненко.

Цьогоріч кількість хворих більша, ніж минулого року, проте кількість важких випадків грипу значно менша.

Якщо людина захворіла і погано почувається, але при цьому продовжує ходити на роботу, вона не тільки розповсюджує цю інфекцію, а й сама наражає себе на ускладнення.