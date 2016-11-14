Що нового прочитати: 3 книжкових новинки Коломиї

НАГІРНИЙ Василь. Дві долі одного життя. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 109 с. [Наклад 1000 примірників.]

Про Мелетія Кічуру (1881 – 1938), який жив у Коломиї, написано вже чимало. Але найбільше матеріалів про цю особистість зібрав народний депутат України Юрій Тимошенко. Він і став фундатором книжки, яку написав краєзнавець Василь Нагірний та недавно подарував читачам.

У хронікально-документальній повісті-есе йдеться про долю українського письменника, адвоката, січового стрільця Мелетія Кічуру, який у воєнному лихолітті опинився в полоні, відтак у Києві, звідки, на жаль, не повернувся до Галичини, а залишився і знайшов свою смерть у сталінських концтаборах.

Вміщено короткі нариси про його доньок і спогади рідних та сучасників. Книжка збагачена унікальними ілюстраціями і зацікавить літературо- та краєзнавців.

З’явилася вона на світ завдяки фінансовій підтримці Міжнародного благодійного фонду “Покуття”.

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ГРИГОРЧУК Мирослав. Україна: моя гордість і мій біль. – Городок: Бедрихів край, 2016. – 265 с. [Наклад 200 примірників.]

Уродженець Коломиї, кандидат юридичних наук, колишній працівник правоохоронних органів у своєму філософсько-правовому есе розмірковує про сьогоднення України, про проблеми державотворення та суспільну кризу. Книжка складається з 14 глав, висновків і підсумків.

Видання зацікавить студентів і викладачів політологічних наук.

САВЧУК Микола. Церква Преподобної Параскеви у Великому Ключеві (Доповнення). – Коломия, 2016. – 8 с. [200 примірників.]

Торік побачила світ однойменна книжка з нагоди 150-річчя цього храму. Нове невеличке видання подає нову інформацію та містить нові фотоілюстрації, а на форзаці – образи пензля місцевої малярки Г. Біланюк.

Огляд Себастіана АБЕТКИ для “Дзеркала Коломиї”

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