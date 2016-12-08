Ще трьох мешканців Прикарпаття обдурили телефонні шахраї

До Івано-Франківських праоохоронців звернулись 50-річний та 69-річна франківчани.

Потерпілі розповіли, що напередодні їм на мобільні телефони подзвонили невідомі, які представились працівниками “ОщадБанку” та повідомили, що для покращення обслуговування їх як клієнтів, потрібно вказати дані банківських карток, що й зробили довірливі громадяни, після чого з їх рахунків були зняті гроші в загальній сумі 7 500 гривень, передає Фіртка з посиланням на сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

За схожою схемою шахраї ошукали ще одну жінку – жительку Рогатина. Невідомий телефоний співрозмовник, представившись працівником “ПриватБанку”, увійшовши в довіру до потерпілої, дізнався дані її банківської картки, після чого з рахунку зняв 15 400 гривень.

За цими фактами правоохоронцями розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень.