Ще три тисячі українських родин утеплилися до зими за кошти уряду

21 жовтня понад 3 тисячі українських родин, які стали учасниками урядової програми з енергоефективності, отримали безповоротну державну фінансову допомогу на енергомодернізацію житла на суму 2,81 млн. гривень.

Зокрема, 37 ОСББ, а це 3112 сімей, одержали 2,32 млн грн відшкодування частини кредитних коштів, залучених на впровадження енергоефективних заходів у своїх будинках. До речі, у цих ОСББ 932 малозабезпечені родини, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Ще півмільйона гривень фінансової допомоги виплачено 71 фізичній особі для утеплення індивідуального житла в рамках програми. Серед них компенсацію отримали 40 громадян-субсидіантів.

“Держава оперативно реагує на потреби населення. В рамках програми з енергоефективності уряд виконує свій обов’язок та надає фінансову допомогу усім, хто утеплює житло, встановлює прилади обліку, замінює вікна на нові з енергозберігаючим склом, модернізує освітлення та впроваджує інші енергоефективні заходи, щоб у результаті зменшити свої комунальні платежі“, – прокоментував черговий транш відшкодування голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Загалом, з початку дії програми фізичним особам, які освоїли кошти на придбання енергоефективних матеріалів та обладнання, відшкодовано 932,25 млн гривень. ОСББ-учасникам програми компенсовано 13,05 млн гривень.

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