Ще одна пасажирка померла у лікарні внаслідок моторошної ДТП на Франківщині

На Прикарпатті померла ще одна пасажирка, травмована напередодні поблизу Долини у зіткненні автобуса і лісовоза.

За життя 55-річної мешканки Долинського району медики боролися кілька годин, але травми, отримані в результаті ДТП, виявилися несумісними з життям, йдеться в сюжеті ТСН.

Відомо, що жінка їхала до Трускавця на лікування. На місці ДТП загинув 19-річний юнак, що сидів поруч з водієм. У лікарні залишаються 9 з 18 потерпілих.

26-річного водія лісовоза, що перегородив дорогу маршрутці, затримали. Йому обирають запобіжний захід.

Читайте також: В результаті ДТП у Польщі постраждали 12 українців