Ще один земляк Тіни Кароль виступив на проекті “Голос. Діти”

Вчора, 30 жовтня, на каналі “1+1” під час проекту “Голос. Діти” виступив 13-річний франківець Денис Довірак.

Він розповів, що має ще трьох молодших братиків та хоче подавати їм приклад, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.

“Мама мене підтримує, а тато вселяє впевненість, що я все зможу. Я хочу, щоб рідні мною пишалися”, – каже Денис.

Та, на жаль, жоден з трьох тренерів не повернулися до нього. Однак, коли Тіна Кароль почула, що Денис з Івано-Франківська, то дуже зраділа. “Ой, це ж мій землячок”, – прокоментувала вона.

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