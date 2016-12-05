“Щастя — коли ти не йдеш на війну”. Дружина військового написала пісню до Дня ЗСУ

Пісню “Щастя – коли ти не йдеш на війну” презентували у проекті #ПісніВійни до Дня Збройних сил України, який відзначають 6 грудня. Сингл розповідає історію сім’ї українського воїна Тараса Гривула. Автором слів є Оксана Гривул – дружина воїна АТО.

Жінка написала зворушливого вірша у той період, коли чекала чоловіка із фронту, пише УП.Життя.

39-річний Тарас Гривул, воював в АТО у 2014-2015 роках. На фронті Тарас був артилеристом, заступником командира мінометної батареї.

Після повернення з війни чоловік пішов на контрактну службу у ЗСУ. А ще Тарас –професійний бандурист, є членом Національної спілки кобзарів України.На музику поетичні рядки поклала композитор та співачка Ірина Доля. Вона ж стала однією з виконавиць пісні.

У дуеті з Долею пісню записала десантниця Ірина Красота (80-та окрема десантно-штурмова бригада).

Це 5-та композиція, створена для соціально-мистецького проекту #ПісніВійни.

Прем’єру цього жіночого синглу у рамках проекту #ПісніВійни присвятили святкуванню 25-річчя ЗСУ.

У відео до пісні “Щастя – коли ти не йдеш на війну” станцювали Олександра Момот і Юрій Гринчук – учасники балету Ірини Мазур “Життя”.

До кінця 2016 року проект #ПісніВійни ще представить пісню “Молитва на Різдво” у виконанні її автора, нацгвардійця, барда Зиновія Медюха, співачки Оксани Мухи та відомого акапельного гурту – вокальної формації “Піккардійська Терція”.

А на 2017-ий запланований вихід альбому #ПісніВійни, який об’єднає близько 15-ти сучасних україномовних військових пісень, написаних українськими захисниками та виконаних в унікальних дуетах бійців із відомими українськими артистами.