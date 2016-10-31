Шевченко задекларував вражаючі доходи і очолив список найбагатших декларантів області

Прикарпатський нардеп Олександр Шевченко задекларував вражаючі доходи та видатки, та очолив список найбагатших декларантів області.

Про це свідчить його електронна декларація за 2015 рік, оприлюднена на сайті Національної агенції з питань запобігання корупції, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.

Шевченко вказав у декларації, що у власності його родини є 3 будинки (один недобудований), квартира, 3 офіси, 3 земельні ділянки загальною площею понад три з половиною тисячі метрів квадратних та нежитлова будівля вартістю більше півтора мільйонів гривень.

Також у декларації зазначені 6 швейцарських годинників марок Breitling, Longines, Ulysse Nardin, Chopard та Rolex (зазначимо, що вартість Rolex оцінюють від одного до чотирьох мільйонів гривень) та золота каблучка дружини з діамантом, вартість якої не вказана.

Їздить Олександр Шевченко на Toyota Sequoia 2008 року випуску. У цивільної дружини нардепа Тетяни Шевченко нема автомобіля, але у її власності ТзОВ “Галичина-Цукор” (вартістю у майже 15 тисяч гривень).

Шевченко показав у декларації 72,790 тисяч гривень доходів як заробітної плати у Верховній Раді, а його жінка заробила на основному місці праці 52,073 гривень. Однак як підприємниця Тетяна Шевченко отримала майже 20 мільйонів гривень.

Від керівника буковелівської фірми “ПБС” Романа Родзоняка Шевченко отримав позику в понад 8 мільйонів гривень, а Тетяна Шеченко позичила своєму цивільному чоловікові ще майже 2 мільйони гривень.

Цікаво, що готівкою у Олександра Шевченка є 420 тисяч доларів, а у його дружини – 300 тисяч гривень. На банківських рахунках є ще 22,950 гривень. У 2015 третім особам родина Шевченків позичила понад 17 мільйонів гривень.

За навчання чотирьох дітей у Швейцарії нардеп заплатив понад півтори мільйони гривень, на виборчу кампанію міського голови Івано-Франківська “пішов” понад мільйон гривень. А на благодійність Олександр Шевченко витратив 139 тисяч гривень.

Також нардеп повернув позику на 1,334,888 гривень, витратив на авіаквитки 136 тисяч гривень та роздарував 80 тисяч.

Нагадаємо, що у 2014 році у Олександра Шевченка була одна з “найчистіших” декларацій. Тоді нардеп заробив 2 мільйони 194 тисячі гривень. З них дохід від підриємницької діяльності – 2 мільйони 29 тисяч гривень.