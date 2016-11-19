Шестикласники з України розробили проект із переробки органічного сміття

Київські школярі вирішили створити новий проект компостування відходів шкільної їдальні “Компола”.

Юні активісти вирішили, що краще замість того, щоб викидати відходи на сміттєзвалище, можна переробити їх на компост і підживлювати дерева, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Громадське Радіо.

Школярам вдалося дуже швидко зібрали необхідну суму – 11 тис. гривень. Тепер вони вирішили розширити проект та допомогти й іншим столичним школам.

“Наш другий етап — поширити проект на 5 київських шкіл. Ми вибираємо поставити компостери в тих районах, які найбільш забруднені, щоб у них було чистіше повітря”, – зазначає учениця Софія-Христина Борисюк.

ЇЇ товариш, Нікіта Шульга, більш детально розповідає про розвиток проекту: “Ми збираємо і будемо далі збирати. Всього нам потрібна 31 тис. гривень, залишилося ще 20 тис. А взагалі ми збираємо їх на краудфандинговій платформі GoFundEd. Ми знайшли, здається, німецьку фірму, яка зробила нам знижку, коли дізналася, що ми — шкільний проект”.

Учням допомагають однокласники, батьки та адміністрація школи, а самі діти очікують допомоги всіх охочих.