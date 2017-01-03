Шестеро прикарпатських рятувальників допомагали на Говерлі харків’янину, який зламав ногу

2 січня о 14.35 до прикарпатський рятувальників поступило повідомлення про те, що під час відпочинку на горі Мала Говерла Яремчанської міської ради травмував ногу громадянин 1988 року народження з Харкова та самостійно не може продовжити пересування.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт о 15.10 було залучено 6 рятувальників та 1 одиницю техніки із селища Ворохта., інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

О 18.00 гірськими рятувальниками на ношах потерпілого транспортували до бази відпочинку “Заросляк”, звідки на автомобілі друзів потерпілого з діагнозом – закритий 2‑х кісточковий перелом лівого гомілко-ступного суглобу доставлено до Яремчанської центральної лікарні.

Потерпілий після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.