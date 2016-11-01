Шедевр, зроблений в Україні: єдина у світі повністю вишита книга. ФОТО

Майже рiк працювали над створенням креативної книги, за основу якої взяли перше видання “Кобзаря” 1840 року, її головний редактор Олена Медведєва та художній редактор Анна Тимошок.

За допомогою техніки стебнівки на матеріалі, який в народі називають “диким льоном”, майстринi відтворили тексти восьми (без скорочень!) поетичних творів: “Думи мої”, “Перебендя”, “Катерина”, “Тополя”, “Думка” (“Нащо мені чорні брови”), “До Основ’яненка”, “Іван Підкова”, “Тарасова ніч”. Варто зауважити, що твори вишиті мовою оригіналу. Збережено абсолютно всі авторські знаки, йдеться на сайті “Ідеї декору“.