Шахраї збирають гроші на Прикарпатті, прикриваючись релігійною організацією

Шахрайок викрили, коли вони збирали гроші в кабінетах міської ради Косова.

Про це у Фейсбук повідомив косівчанин, працівник Косівської міської ради Роман Речізак, передає “Дзеркало Коломиї“з посиланням на Курс.



“Сьогодні до нас в міську раду зайшли дві жінки, які просили і збирали кошти. Представились як представники римо-католицького монастиря з Тернополя і що вони збирають кошти на будівництво каплиці та монастиря, де з’явилась Матір Божа.

На прохання представити підтвержуючий документ з мокрою печаткою на дозвіл збирати кошти, завізований в їхній єпархії, монастирі чи з печаткою отця, надати контактні дані або хоч адресу, де знаходиться той монастир, вони чітко відповісти не змогли. Інформація була розпливчаста і підтверджена тільки якимись фотографіями, дзвонили до якихось старших. Тобто вони нічого не мали.

Все, що мали, це лист прохання від благодійного фонду “Скринька Милосердя”, в якому не було вказано ні чіткої цілі зібрання коштів, ні уповноважених осіб.

Також при них не було журналу, в який вони повинні записувати під розпис благодійні внески. Все вказувало на те, що це шахраї.

При наявності інтернету вирішили перевірити інформацію. Не знайшли ні монастиря, ні церкви, тільки по юридічній адресі благодійного фонду виявилось, що імовірно це представники незареєстрованої, як вони себе позиціонують, релігійної організації “Святої Католицької Церкви Непорочного Серця Марії в місця з’яви Матерії Божої у парку Національного Відродження”, яка вчинила самовільне будівництво в Тернополі”.

За дзвінком в прес-службу Тернопільської міської ради з’ясувалося, що цю незаконну будівлю знесено 4 роки тому та передано звернення до прокуратури, МВС та СБУ щодо перевірки діяльності цієї організації.

Було викликано поліцію, яка встановила, що одну з жінок вже затримували 2014-го року за схожу діяльність у Львові.