Шахраї виманили у 24-річної коломиянки 8 500 гривень

Минулої доби жертвою шахраїв стала 24-річна мешканка Коломиї.

Зловмисники, використовуючи шахрайську схему, видурили в потерпілої 8500 гривень. Спочатку їй на телефон надійшло смс-повідомлення з невідомого номера про те, що її банківська картка “Ощадбанку” заблокована, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Опісля телефонним зв’язком від нібито працівника банку шахрай повідомив, що картка користувача заблокована. Для того, щоб вирішити цю проблему, необхідно повідомити йому паролі, які приходитимуть на телефон. Коли жінка виконала умови псевдобанкіра, з рахунку пропали грошові кошти.

Відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), яке карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Поліція вкотре нагадує мешканцям Прикарпаття проявляти пильність і розсудливість, коли вам телефонують невідомі особи та представляються банківськими працівниками, правоохоронцями чи комерсантами. У жодному випадку не поспішати виконувати вказівки телефонних невідомців та не вирішувати справ у телефонному режимі.

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