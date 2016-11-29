Шахраї видурили у довірливих прикарпатців 23 тисячі гривень

Минулими вихідними незнайомці видурили у двох іванофранківців 23 300 гривень.

Ошукана 27-річна франківчанка подала заяву в поліцію про зникнення з її карткового рахунку 10 100 гривень. Жінка розповіла, що напередодні їй на мобільний телефон подзвонив невідомий і представився начальником служби безпеки “Альфа-Банку” та повідомив, що для покращення обслуговування її, як клієнта, потрібно вказати дані кредитної картки, що й зробила довірлива жінка, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

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За схожою схемою шахраї ошукали ще одного чоловіка. Невідомий телефоний співрозмовник, представившись працівником ПАТ “Державний Ощадний банк України”, увійшовши в довіру до потерпілого, дізнався дані його банківської картки, після чого з рахунку зняв 13 200 гривень.

За цими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень.

Такі випадки, на жаль, не поодинокі. Різниця лише у сумі грошових коштів, якими вдається заволодіти шахраям та віковій категорії ошуканих. Правоохоронці вкотре нагадують: аби кількість потерпілих не збільшувалася, застерігаємо не довіряти телефонним аферистам, які, зловживаючи всіма правилами людської моралі, злочинним шляхом збагачуються на людській довірі та необачності.

