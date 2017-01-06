Шахраї продовжують ошукувати довірливих прикарпатців

Днями до поліції звернулося двоє мешканців області, які повідомили про шахрайські дії щодо них.

У першому випадку зловмисник представився банківським працівником та повідомив потерпілому про різні акції, які проходять на цей час в їхньому банку, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Після чого, увійшовши у довіру до 64-річного жителя Івано-Франківська, дізнався номер його банківської карти та зняв кошти в сумі близько 5 тисяч грн.

В другому випадку телефонний шахрай видурив кругленьку суму у 22-річної франківчанки. Представившись директором аптечної мережі, тобто так би мовити її “псевдокерівником”, адже вона працює в аптеці, невідомець повідомив, що його затримали на митниці з товаром (ліками) і висловив вимогу, щоб вона негайно перерахувала через термінал грошові кошти. Молода жінка перечислила 6900 грн. і вже після цього зрозуміла, що її ошукали. З цим повідомленням вона звернулась до правоохоронців.

Наразі працівники поліції працюють над встановленням осіб-зловмисників та їх затриманням. За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

У зв’язку з численними фактами шахрайств, правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними та обережними: не довіряти незнайомим телефонним співрозмовникам, проявляти свідомість та не приймати поспішних рішень. У жодному випадку не довіряти отриманій сумнівній інформації, тим більше поспіхом, не перевіривши її.