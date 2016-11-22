Сесія Коломийської міськради: про будівництво басейну та громадський бюджет. ФОТО

Сьогодні відбулася 14 сесія Коломийської міськради. Говорили про сніговий колапс, громадський бюджет та будівництво басейну.

На початку сесії слово взяв секретар міськради Любомир Жупанський. Як повідомляли, він вчинив смертельну ДТП в Тисменицькому районі.

На сесії Любомир Жупанський розповів, що вчора збив на смерть двох літніх людей та висловив співчуття їхнім сім’ям: “Мені жаль, що так сталося”.

Нині триває досудове слідство, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.. 286 ККУ.

Опісля на сесії розглядали депутатські звернення. Леся Белявська наголосила на необхідності створенні у ратуші депутатської кімнати. “Це добре, що ратуша має такі покої, – сказала депутатка, вказуючи на сесійну залу, – але депутатам доводиться приймати громадян у коридорах ратуші”.

Депутатка міськради Оксана Яцяк укотре порушила питання довгобудів у Коломиї, зокрема її звернення стосувалося кооперативу “Аквамарин”, засновниками якого колись були міський голова Ігор Слюзар та його екс-заступник Тарас Яворський.

Оксана Яцяк запитувала, чому затягують кримінальні справи по довгобудах і просила надати слово пайовикам кооперативу. Але очільник міста її постійно перебивав і слово пайовикам не давав. “Це не політична розправа, це – кримінал!” – наголосила Оксана Яцяк.

Пайовики “Аквамарину” все-таки змогли виступити на сесії, але вже наприкінці, коли депутатка настояла, щоб їм дали слово. Виступила їхня представниця, яка їздила закордон на заробітки, щоб зібрати гроші на квартиру. Жінка цікавилася, чому кримінальні провадження затягають і коли пайовики зможуть отримати свої квартири. “Ми чекаємо на омріяне житло 11 років”, – наголосила жінка.

На початку сесії депутати розглянули питання “Про звіт міського голови”. Ігор Слюзар тезисно назвав депутатам деякі цифри зі свого звіту, який він оприлюднив громаді два тижні тому.

Зокрема, мер порушив питання будівництва дамби та продовження реконструкції очисних споруд. Аби врятувати ситуацію та людські помешкання у південній частині міста, потрібні кошти з Державного бюджету, адже міському не під силу профінансувати дороговартісні роботи. За сприяння народного депутата Андрія Іванчука, з державної скарбниці на ремонт дамби виділять 13 мільйонів гривень. Міністерство екології та природних ресурсів дало згоду на початок фінансування цих робіт. Також буде відновлено фінансування з Державного бюджету реконструкції очисних споруд.

Ігор Слюзар похвалив відділ інвестиційної політики міськради, який від початку року приніс Коломиї грантових коштів на суму понад 5 мільйонів гривень. “Це п’ять працівників відділу, які своєю роботою змогли залучити кошти на розвиток громади”, – додав він.

Потім очільник міста згадав сніговий колапс, з яким, як він зізнався, не вдалося впоратися.

“Я визнаю, що ми (міська рада, – Ред.) не справилися. Я вдячний комунальникам за їхню роботу, вони працювали 2,5 доби. Це моя помилка, бо я маю, мабуть, найбільший досвід”, – зізнався очільник міста. Через порівняно м’які зими останні три роки влада не планувала закупівлі потужної снігоочисної техніки. Два роки тому Коломия за кошти міського бюджету придбала малий грейдер.

“Через негоду по всій області залучити додаткову техніку не вдалося, – зазначив І. Слюзар. – Нам дещо допоміг депутат Мирослав Михайлюк, який надав місту власний грейдер. Але цього не вистачило”.

Як наголосив очільник міста, наступного року запланують придбання грейдера, вартість на вживаний коливається від 3,5 до 4 млн. грн.. “Без грейдера нам не пережити зиму”, – додав мер.

Депутат Ігор Ільчишин наголосив, що міська рада не комунікувала з громадою під час снігового колапсу. “Ще в четвер, коли було повідомлення про негоду, необхідно було створити оперативний штаб з ліквідації наслідків стихійного лиха, – наголосив він. – Через ЗМІ повідомити, що людям робити – який подальший алгоритм дій. Чому організаційний відділ та відділ інформаційної політики не надавали необхідну інформацію керівникам ОСББ? Як мінімум, необхідно було створити списки з приватниками, які мають снігоприбиральну техніку. Власне, з ними могли зв’язуватися люди. Не був оприлюднений і графік розчистки доріг. А мешканці не знали, коли їхню дорогу розчистять і чи розчистять взагалі. І всю цю роботу з роз’яснення та інформування не мали на себе брати комунальники. У міській раді працює відділ надзвичайних ситуацій. Чому його працівники не були задіяні?”.

Депутати також розглянули питання про співфінансування інвестиційних проектів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2017 році. Зокрема, йдеться про капітальний ремонт вул. Атаманюка, капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Старицького, реконструкція вул. Хмельницького.

Але найбільше уваги очільник міста приділив будівництву у Коломиї водноспортивного комплексу. Йдеться про те, що наступного року у місті можуть розпочати спорудження басейну, загальна кошторисна вартість якого становить 54 мільйони гривень. Більша частина коштів – з державного бюджету, а Коломийська міська рада зобов’язана лише співфінансувати проект у розмірі 10% – тобто 5,4 млн. грн.

“До 1 січня ми повинні подати проект з експертизою, – сказав І. Слюзар. – У наступному році нам пообіцяли на басейн 45 млн. грн”.

“Дали добро” на сесії на затвердження міської програми “Громадський бюджет Коломиї на 2017-2021 роки”. Впровадження ініціативи стало можливим завдяки проекту “Партнерство для розвитку міст” (ПРОМІС), який впроваджується Федерацією Канадських Муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. На початковому етапі провадження громадського бюджету проект ПРОМІС залучив експертів, зокрема виконавчого директора Міжнародної громадської організації “Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ” Костянтина Плоского. За його рекомендаціями сформувалася Координаційна рада, до складу якої ввійшли депутати, громадські активісти, фахівці з питань місцевих бюджетів, і яка займалася підготовчим етапом та розробкою всіх необхідних документів. Очолив Координаційну раду перший заступник міського голови Сергій Коцюр.

Відтепер до процесу розподілу коштів місцевого бюджету можуть долучатися й звичайні мешканці міста. Депутати визначили обсяг фінансування для запровадження громадського бюджету – він складатиме 1,5 млн. грн.

Також на сесії створили новий відділ міської ради – відділ капітального будівництва з двома штатними одиницями.

“Ми створюємо новий відділ, бо в нас немає професійних будівельників у міськраді, – каже Ігор Слюзар. – Ці нові працівники мають контролювати якість виконаних будівельних робіт і приймати роботи”.

Загалом депутати збільшили чисельність міськради на одного працівника, так як у відділі архітектури й містобудування скоротили одну штатну одиницю.

Відтепер коломийським підприємцям заборонено продавати військовим алкоголь, слабоалкогольні напої та пиво. Заборона діятиме на час проведення на Сході АТО.

Таке прохання висловив командир 10-тої бригади, що дислокується в Коломиї, Герой України Василь Зубанич.

“Бійці, які повертаються з АТО мають свої психологічні проблеми. Ми розуміємо: якщо людина захоче випити, то вона вип’є. Але вирішили підтримати це прохання. Жоден підприємець від цього не збідніє”, – зазначив Ігор Слюзар.

Наразі всі бійці, які повертаються із зони проведення бойових дій, йдуть у відпустку. Їх у місті налічується тисяча осіб.

Також депутати прийняли кілька десятків земельних питань. Зокрема, нарешті за їхнім рішенням виділили земельну ділянку коломиянці Дарії Трачук, яка раніше падала перед депутатами на коліна. Жінка боролася за земельну ділянку сім років – справу виграла навіть у Вищому касаційному суді.

Вікторія МАРТИНЮК

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК