Сервіс ЕХ.UA припиняє свою роботу

EX.UA прийняв рішення припинити роботу. Всіх користувачів просять вилучити файли зі своїх архівів на EX.UA до 30 листопада 2016.

Користувачів mail.ex.ua буде найближчим часом перенесено на новий домен, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на watcher.com.ua.

“За останній рік EX.UA довелося відчути на собі прямі погрози, шантаж (в т.ч. і на міждержавному рівні), DDoS атаки. Такі дії наражають на небезпеку особисту інформацію та особисті файли користувачів, які зберігаються на ресурсі. EX.UA працював в правовому полі. Не всім подобалось таке трактування законодавства, але ресурс завжди поважав закони України. EX.UA дотримувався авторських прав, що постійно підтверджував швидким реагуванням на будь-які порушення на майданчику. При цьому, ресурс не схвалює ту систему розподілу і управління авторськими правами, яка склалася сьогодні”, – сказано в повідомленні.

На сайті ресурсу також зазначено, що останні законодавчі ініціативи в сфері боротьби з піратством несуть всі ознаки нецивілізованого лобізму.

“Новий закон, який знаходиться на підписанні у Президента, робить невигідним його дотримання: він буде діяти тільки проти тих, хто спробує йому слідувати. Він буде стимулювати нехтування авторськими правами. І тому він не вигідний. Він мертвий”, – йдеться далі у повідомленні.

У EX.UA також зазначили, що ресурс ніколи не змінить свою позицію поваги законів України, і тому прийняв рішення просто припинити свою роботу.

Напередодні кіберполіція припинила роботу FS.TO – одного з найбільших піратських сайтів України.