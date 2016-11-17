Сервіс ЕХ.UA припиняє свою роботу

Сервіс ЕХ.UA припиняє свою роботу

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EX.UA прийняв рішення припинити роботу. Всіх користувачів просять вилучити файли зі своїх архівів на EX.UA до 30 листопада 2016.

Користувачів mail.ex.ua буде найближчим часом перенесено на новий домен, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на watcher.com.ua.

Don Yapon

“За останній рік EX.UA довелося відчути на собі прямі погрози, шантаж (в т.ч. і на міждержавному рівні), DDoS атаки. Такі дії наражають на небезпеку особисту інформацію та особисті файли користувачів, які зберігаються на ресурсі. EX.UA працював в правовому полі. Не всім подобалось таке трактування законодавства, але ресурс завжди поважав закони України. EX.UA дотримувався авторських прав, що постійно підтверджував швидким реагуванням на будь-які порушення на майданчику. При цьому, ресурс не схвалює ту систему розподілу і управління авторськими правами, яка склалася сьогодні”, – сказано в повідомленні.

На сайті ресурсу також зазначено, що останні законодавчі ініціативи в сфері боротьби з піратством несуть всі ознаки нецивілізованого лобізму.

“Новий закон, який знаходиться на підписанні у Президента, робить невигідним його дотримання: він буде діяти тільки проти тих, хто спробує йому слідувати. Він буде стимулювати нехтування авторськими правами. І тому він не вигідний. Він мертвий”, – йдеться далі у повідомленні.

У EX.UA також зазначили, що ресурс ніколи не змінить свою позицію поваги законів України, і тому прийняв рішення просто припинити свою роботу.

Напередодні кіберполіція припинила роботу FS.TO – одного з найбільших піратських сайтів України.

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