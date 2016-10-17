Сергія Коцюра позбавили мандату депутата облради — його крісло посяде Марія Ткачук

Виборча комісія позбавила мандата депутата обласної ради Сергія Коцюра від фракції “Самопоміч”.

Таке рішення прийняли сьогодні, 17 жовтня, на засіданні обласної виборчої комісії, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.

Члени комісії вирішили, що Коцюр не може поєднувати депутатський мандат в обласній раді й посаду у виконкомі Коломийської міської ради.

А відтак його крісло в обласній раді посяде наступний по черговості кандидат Марія Ткачук.

Рішення щодо позбавлення мандату Коцюра підтримали 9 членів комісії. Натомість 5-ро від голосування утримались.

Раніще повідомлялося, що Сергій Коцюр закликав віддати його мандат депутата облради Марії Ткачук.