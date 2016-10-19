Сергій Коцюр прокоментував, чому його позбавили депутатства в обласній раді

Сергій Коцюр вже не депутат Івано-Франківської обласної ради. Першого заступника міського голови позбавили мандата більшістю голосів члени обласної виборчої комісії.

Мотивували це тим, що Коцюр не може поєднувати депутатський мандат в обласній раді й посаду у виконкомі Коломийської міської ради, йдеться у сюжеті НТК.

Тепер його крісло в обласній раді посяде наступний кандидат від Самопомочі Марія Ткачук, яка минулого року й подала заяву до обласної ОВК. Далі коментарі обох.

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