Село на Коломийщині через негоду має проблеми з транспортним сполученням

Зранку 16 листопада ускладненим через погодні умови залишається проїзд до чотирьох сіл області. Це Джурків на Коломийщині, Петрилів, Загір’я на Тлумаччині, Шибене у Верховинському районі.
Про це на прес-конференції сказав Володимир Чернецький, начальник обласного Управління ДСНС, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.
За його словами, роботи щодо розчищення доріг продовжуються.
Також він розповів про роботу рятувальників під час негоди.
“Нам доводилося транспортувати важкохворих людей, ваuітних жінок до лікувальних закладів з населених пунктів з обмеженим доступом. Витягували автомобілі швидкої допомоги та автотранспорт”, – сказав Чернецький.
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