Село на Коломийщині через негоду має проблеми з транспортним сполученням

Село на Коломийщині через негоду має проблеми з транспортним сполученням

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Зранку 16 листопада ускладненим через погодні умови залишається проїзд до чотирьох сіл області. Це Джурків на Коломийщині, Петрилів, Загір’я на Тлумаччині, Шибене у Верховинському районі.

Про це на прес-конференції сказав Володимир Чернецький, начальник обласного Управління ДСНС, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.

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За його словами, роботи щодо розчищення доріг продовжуються.

Також він розповів про роботу рятувальників під час негоди.

“Нам доводилося транспортувати важкохворих людей, ваuітних жінок до лікувальних закладів з населених пунктів з обмеженим доступом. Витягували автомобілі швидкої допомоги та автотранспорт”, – сказав Чернецький.

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