Сексопатологи і урологи в Яремчі вже втретє обмінювалися досвідом

Днями у Яремче на базі ІФНМУ в конференц-залі відпочинково-рекреаційного комплексу “Арніка” відбулася міжрегіональна науково-практична конференція “Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології”.

Конференцію організували МОЗ України, ІФНМУ, Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА, Асоціація урологів, андрологів та сексопатологів Прикарпаття за підтримки ДУ “Інститут урології НАМН України”, Українського інституту сексології та андрології, Асоціації урологів України, Асоціації онкоурологів України, Асоціації сексологів та андрологів України, інформує прес-служба ІФНМУ, передає “Дзеркало Коломиї“.

Завдяки ініціативі завідувача кафедри урології ІФНМУ, професора Євгена Литвинця такий форум проводиться втретє, тому його можна вже назвати традиційним.

Для обміну досвідом зібрались більше, ніж 150 спеціалістів та науковців з різних регіонів України. Відкрив форум привітальним словом ректор ІФНМУ Микола Рожко. В роботі конференції взяли участь провідні вчені України в галузі урології, андрології та сексопатології. Серед них: професори Гурженко Ю.М. (Київ), Костєв Ф.І. (Одеса), Зайцев В.І. (Чернівці), доктор медичних наук, полковник медичної служби, головний уролог Міністерства оборони України Головко С.В. (Київ), професори Строй О.О. (Львів), Зеляк М.В. (Івано-Франківськ), Кирилюк М.Л. (Київ), Паньків В.І. (Київ).

“Під час конференції висвітлені актуальні на сьогодні питання сучасної бойової травми, – розповідає Євген Литвинець. – Розглянуті та критично оцінені сучасні підходи до консервативного лікування хворих на захворювання передміхурової залози. Продемонстровані нові можливості оперативного лікування стриктур уретри, раку нирки, доброякісної гіперплазії простати”. Під час заходу урологам розповіли про нові рекомендації з комбінованого лікування еректильної дисфункції, інфекцій сечових шляхів та чоловічих статевих органів, хвороби Пейроні, варикоцеле, непліддя та сексуальних розладів. Провели аналіз можливостей емболізаційних технологій в лікуванні урологічної патології. Окрім цього, розглянули окремі механізми патогенезу сечокам’яної хвороби, хронічного простатиту, новоутворень нирки, сексуальних дисфункцій.

За матеріалами конференції видано збірник праць, де подані результати наукових досліджень щодо етіопатогенезу, діагностики, клініки та сучасних методів лікування урологічних, онкоурологічних та андрологічних захворювань.