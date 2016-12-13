СБУ знайшла в мешканця Прикарпаття цілий арсенал боєприпасів. ФОТО

Арсенал боєприпасів вилучила Служба безпеки України спільно з поліцією у мешканця Верховинського району Івано-Франківської області.

У тайнику, що зловмисник облаштував у підсобному приміщенні приватного господарства, він зберігав 900 набоїв до автомата Калашникова, протипіхотну міну МОН-50, три гранати Ф-1, РГД-5, РГ-42 та два постріли до гранатомета ВОГ-25П, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління СБУ в Івано-Франківській області.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.